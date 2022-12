MCU: ecco perché la segretezza sui set sta creando seri problemi di qualità

Non sono pochi ormai, soprattutto nella critica di settore, i detrattori del Marvel Cinematic Universe. Soprattutto della qualità delle interpretazioni, nonostante l'altissimo livello attoriale. Ora Zoe Saldana potrebbe aver svelato il problema, legandolo ai "pro e contro" della segretezza pretesa sui set.

Gli aggiornamenti arrivati dal CCXP in Brasile hanno alimentato oltremodo la discussione intorno ai prossimi tasselli del Marvel Cinematic Universe. Si è discusso di tutti i dettagli del trailer di Guardiani della Galassia 3, dalla possibilità che stia aprendo finalmente la serie su Nova Prime, agli errori del fandom nel riconoscere le reference di James Gunn: non ad Among Us ma a Kubrick. A questo si sommano le ultime interviste sostenute da Zoe Saldana, in cui non sono mancate le perplessità rispetto ai grandi franchise.

In una delle ultime, affrontata nell’ultimo episodio di Hot Ones di First We Feast, l’attrice ha parlato dei vantaggi ma soprattutto degli svantaggi della nota segretezza voluta da Kevin Feige sui set: “Quando lavori per la Marvel, sembra una setta, tutti dicono: ‘Cosa sta succedendo? Sono vestito di verde dopo quattro ore di trucco, dobbiamo girare qualcosa, che cos'è?’. Questo ha vantaggi e svantaggi. I vantaggi sono che assapori la sorpresa e non la rovini e il pubblico è in grado di vivere un'avventura straordinaria quando va al cinema a guardarlo. Lo svantaggio è principalmente per l'attore, perché non sai mai cosa quale parte della sceneggiatura stai ricevendo, non sai dove stai andando, non sai cosa stai dicendo, non sai cosa sta per accadere. E questo può essere snervante”.

È chiaro il risvolto problematico di questo approccio, che stando ai racconti di Saldana raggiunge ormai livelli maniacali che vanno a incidere anche sulla resa attoriale e la credibilità delle interpretazioni. Le star ricevono sceneggiature parcellizzate, suddivise in modo tale che solo gli alti vertici abbiano una visione d’insieme. Ma il risultato sulle battute e su come verranno pronunciate è evidente: sarebbe come chiedere a qualcuno di pronunciare una frase con un certo pathos senza sapere quale sarà la frase da pronunciare dopo. Il grande cinema ci insegna invece che le scene, agli attori, vanno raccontate per ottenere il meglio da loro.

Certo, questo non rovina la sorpresa appunto, e per quanto la sinossi di Vol.3 stia facendo preoccupare molto, sapremo solo vedendolo se sarà effettivamente la fine dei Guardiani così come li conosciamo. Però ecco, quando poi Tarantino afferma che gli attori MCU si comportano “come se fossero tutti al college”, potrebbe non avere tutti i torti di fronte a dinamiche di questo tipo.