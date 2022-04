MCU, ecco perchè Samuel L. Jackson spesso modifica le battute di Nick Fury

Samuel L. Jackson è una delle pietre miliari del MCU, il suo Nick Fury ormai da anni domina la scena di questo franchise ma a quanto pare l'attore spesso e volentieri modifica le battute che sono state scritte per lui. Scopriamo insieme per quale ragione.

Durante una recente intervista con Collider, Jackson ha rivelato che è solito modificare i dialoghi del capo dello SHIELD in modo da assicurarsi che tutto sia fedele al personaggio.

"Faccio Nick Fury da così tanto tempo che ormai so piuttosto bene come si comporterebbe, cosa pensa e cosa sente. So che gli scrittori si siedono a casa e scrivono. Se lo scrittore è un fan di questo genere di cose sicuramente sanno bene cosa bisogna scrivere. Però ci sono delle volte in cui sento di dover apportare delle modifiche per rendere tutto il più possibile nello stile di Nick Fury".

Jackson ha poi aggiunto: "A volte mentre leggo le battute penso che potrebbe esserci un modo migliore per dire determinate cose, e il giorno dopo vado sul set e dico: 'Senti, secondo me lui questa cosa la direbbe così o farebbe quest'altra cosa'. Difficilmente quando questo accade non sono d'accordo con me. Ormai sanno che io sono davvero Nick Fury in tutto e per tutto".

E pur sapendo piuttosto bene cosa farebbe e direbbe questo agente segreto, Samuel L. Jackson sembra non aver ancora acquisito in tutto e per tutto la sua riservatezza e continua a fare spoiler su Secret Invasion. L'attore tornerà infatti presto in questa nuova serie targata MCU e siamo tutti curiosi di scoprire come andranno a finire le cose per Nick Fury.