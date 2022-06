MCU, i peggiori nel mantenere i segreti secondo Chris Evans? Tom Holland e Mark Ruffalo!

Le star del Marvel Cinematic Universe sono le più esperte in circolazione quando si tratta di mantenere i segreti, eccetto forse un paio di loro... E anche Chris Evans sembra dell'avviso che è meglio non fidarsi di Mark Ruffalo e Tom Holland.

In una recente intervista, l'ex-interprete di Captain America Chris Evans ha infatti affrontato proprio l'argomento della segretezza in casa MCU, spiegando il suo punto di vista al riguardo.

"Il più difficile [da mantenere] è sempre il prossimo. È sempre l'ultimo. È difficile, e ne sto mantenendo un paio al momento... No no, non è vero, non conosco nessun segreto. Non sono più in quel giro ormai, quindi per fortuna non devo più mantenere segreti" ha affermato l'attore, ora impegnato con la promozione del film Disney Pixar Lightyear e il film Netflix The Gray Man.

"Ma sapete, ti ci abitui quasi alla fine, sai che devi dire il meno possibile, semplicemente non rispondere a certe domande, ed essere brevi e gentili, senza far intendere nulla. E credo che Mark Ruffalo e Tom Holland hanno avuto molte più difficoltà nel mantenere segreti di quanta ne abbia avuta io... Ruffalo proprio non ce la fa, no no, né lui né Tom" ha poi continuato, scherzando (ma non troppo).

Certo Evans non è la prima star del MCU che scherzando (ma non troppo) ha fatto la ramanzina agli interpreti di Spider-Man e Hulk (ricordate Simu Liu e la sua frecciatina a Holland e Ruffalo?), ma quei due ormai lo sappiamo, sono incorreggibili, e gli vogliamo tutti bene così come sono. Beh, forse Kevin Feige un po' meno...