MCU: passato, presente e futuro nello speciale EyeExpo con TizioQualunque e VictorLaszlo88

In occasione di Everyeye Entertainment Expo, l'evento andato in onda nei giorni scorsi sul nostro canale Twitch, abbiamo avuto ospiti Il Tizio Qualunque e VictorLaszlo88. I due youtuber sono stati protagonisti di una chiacchierata con il nostro Gabriele Laurino, incentrata sul Marvel Cinematic Universe.

All'interno della notizia possiamo vedere il video dell'incontro virtuale: è stato un viaggio tra i ricordi legati al MCU, un'analisi di quello che è stato l'inizio della Fase 4 e le aspettative per il futuro del franchise.

Il Tizio Qualunque (all'anagrafe Francesco Gastaldo) e VictorLaszlo88 (Mattia Ferrari) hanno iniziato la chiacchierata parlando del quarto episodio di Loki, che ha regalato al pubblico un Easter Egg sugli Avengers, senza fare troppi spoiler per chi ancora non l'ha visto. Il discorso si è poi spostato sulla serialità: la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, ricordiamo, è partita con WandaVision e Falcon and The Winter Soldier, per cui è inevitabile una riflessione sulle trasformazioni e i cambiamenti, anche nella fruizione, avvenuti grazie all'arrivo di Disney+.

I nostri ospiti hanno poi raccontato le loro aspettative su Black Widow, che approfondirà la storia di Yelena Belova. La perplessità di VictorLaszlo88 è dettata dal fatto che il primo film della Fase 4 sarà incentrato su un personaggio, quello interpretato da Scarlett Johansson, che per forza di cose dovrà guardare al passato, essere raccontato in flashback. Sarà la scelta giusta?

In ogni caso la curiosità è tanta, e non resta che aspettare per scoprire cosa ci riserverà il futuro del Marvel Cinematic Universe.