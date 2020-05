MCU, parla il creatore di Deadpool: 'Ho visto il calendario dei prossimi 5 anni'

Dopo aver incolpato la Marvel per i tempi di sviluppo di Deadpool 3, il creatore del personaggio Rob Liefeld ha chiarito il suo commento precedente affermando di essere a conoscenza dei prossimi piani dello studio di Kevin Feige, i quali non prevederebbero l'arrivo di un terzo capitolo con Ryan Reynolds.

"Se so che non c'è nessun movimento intorno a Deadpool 3 in questo momento? Sì, lo so" ha dichiarato il fumettista durante una recente intervista con Io9. "E questo mi preoccupa? Assolutamente no. Ho risposto a una domanda onestamente. E in questa settimana ho letto solo bugie. Dì alla gente che è tutto lecca-lecca, unicorni e arcobaleni e avrai una vita migliore, perché le persone vogliono sentire le bugie. Ma quando qualcuno dice 'Ci stiamo ancora lavorando' è un codice per 'Non c'è niente da vedere'".

A proposito del calendario del MCU, Liefeld ha aggiunto: "A prescindere dalla prospettiva interna che posso avere, quello che so è che fino a quando un film non viene programmato, non viene preso sul serio. Alla gente non piace il fatto che ho avuto accesso al calendario dei prossimi 5 anni, più o meno, e Deadpool non è previsto. Perciò non credo che arriverà prima."

Come fa notare MCU Cosmic, il piano quinquennale del Marvel Cinematic Universe rientra tra i segreti meglio custoditi di tutta Hollywood, ed è dunque possibile che Liefeld non sia effettivamente a conoscenza di tutte e 5 le pellicole programmate tra ottobre 2022 e novembre 2023, non essendo coinvolto (almeno per il momento) nello sviluppo del nuovo Deadpool.

Tuttavia, tolto il commento degli sceneggiatori Paul Wernick e Rhett Reese sul rating di Deadpool 3, non si hanno notizie sullo sviluppo della pellicola dallo scorso dicembre, quando Reynolds ha confermato di essere al lavoro con i Marvel Studios per realizzare un terzo capitolo, perciò non ci resta che attendere eventuali novità dai prossimi annunci della Casa di Topolino.