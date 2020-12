MCU, il nuovo villain della Fase 4 potrebbe essere Scarlet Witch?

Manca sempre meno al debutto di WandaVision su Disney+, e nel frattempo Elizabeth Olsen sarebbe già sul set del sequel di Doctor Strange, ma se vogliamo seguire le ultime voci e teorie del web, Scarlet Witch potrebbe avere ancora un gran da fare nella Fase 4 del MCU.

Ora come ora, sappiamo ancora molto poco di entrambi i progetti, e della Fase 4 in generale, per poter scartare a priori ogni rumor o teoria che incrociamo, per quanto bizzarre possano sembrare. Dopotutto, già le premesse di WandaVision e Doctor Strange In The Multiverse Of Madness sembrerebbero far pensare che ne abbiamo ancora tante da vedere prima di gridare con certezza "Impossibile!".

Intanto, navigando l'internet si trova davvero di tutto, e sul Patreon dello scooper Daniel Richtman sarebbe apparso un paragrafo che vorrebbe Wanda Maximoff a.k.a. Scarlet Witch passare al lato oscuro: "Dopo ciò che Scarlet Witch farà al Multiverso, gli eroi del MCU le si rivolteranno contro, e lei diventerà preda della follia".

Si potrebbe presumere che, se una cosa del genere si dovesse verificare, questa possa avere solide basi nel film diretto da Sam Raimi, ma già la serie di Disney+ potrebbe contribuire non poco alla causa.

In quanto alle effettive probabilità di una tale svolta, è difficile dirlo: da un lato, i presupposti ci sarebbero, e non sarebbe un volo poi così pindarico vederla perdere il controllo (considerando anche che sarebbe uno dei personaggi più potenti del MCU, come sostiene anche Feige, il ruolo di villain le calzerebbe sicuramente); dall'altro, l'abbiamo già vista temporaneamente in queste vesti in Age of Ultron, e da allora ha avuto un percorso di crescita notevole, ma anche abbastanza travagliato. Non si rischierebbe forse di ripetersi e magari anche di "strafare"?

Ma lasciamo ai lettori queste considerazioni: voi che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.