MCU, novità per i fan di Hailee Steinfeld: Kate Bishop tornerà in numerosi progetti!

In attesa di capire se ci sarà una seconda stagione di Hawkeye, l'acclamata serie tv di Disney Plus con protagonista l'Avenger Occhio di Falco di Jeremy Renner, un nuovo report segnala che Hailee Steinfeld tornerà come Kate Bishop in numerosi progetti MCU in arrivo prossimamente.

A rivelarlo ci ha pensato un nuovo rapporto di Variety, secondo il quale Hailee Steinfeld tornerà come Kate Bishop in diversi progetti Marvel Cinematic Universe attualmente in sviluppo ma ancora da annunciare: "Uno spinoff di Hawkeye incentrato sul personaggio Echo, interpretato da Alaqua Cox, è attualmente in lavorazione", si ricordato la rivista, che poi ha aggiunto: "E anche se non è stato ancora confermato a livello ufficiale, diverse fonti del settore affermano che ci sono numerosi piani per riportare la Steinfeld nel ruolo di Kate Bishop in altri progetti MCU che arriveranno in futuro".

Ricordiamo che il futuro del Marvel Cinematic Universe sarà svelato al Comic Con di San Diego, che si terrà la prossima settimana da giovedì 21 a domenica 24 luglio: come confermato anche dal programma ufficiale dell'evento, i Marvel Studios saranno presenti con ben due panel importanti, uno interamente dedicato alle numerose serie tv animate canoniche in arrivo su Disney Plus e un altro incentrato sui prossimi progetti live-action. In base a quanto comunicato da Kevin Feige nei giorni scorsi, ci si aspetta che i Marvel Studios annunceranno il prossimo evento crossover che legherà i fili del franchise dopo la conclusione della Infinity Saga.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti!