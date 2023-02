MCU, non solo MODOK: quali sono i villain più ridicoli della Marvel?

Ant-Man and The Wasp: Quantumania ha segnato l'esordio non solo del Kang di Jonathan Majors ma anche di un personaggio che è uno dei cattivi "storici" dei Marvel Comics. Si parla, ovviamente, di MODOK, macchina per uccidere dall'estetica caricaturale, comica e a tratti imbarazzante.

La messa in scena all'interno del film chiarisce quanto l'obiettivo sia proprio quello, renderlo grottesco. La questione ha fatto riflettere moltissimi fan e appassionati riguardo la tendenza della Marvel nel realizzare villain che, molto spesso, tendono nel cadere nel eccessivamente divertente diventando molte volte addirittura imbarazzanti. Insomma, è un'abitudine che la Marvel porta avanti dai suoi esordi, proponendo antagonisti totalmente surreali. Se alcune teorie dimostrano che Ultron sarebbe il villain più letale di sempre, qui cercheremo invece di elencare quelli che, puntando sull'ironia a volte risultano diventare quasi ridicoli.

MODOK (Ant-Man and The Wasp Quantumania)

Nonostante l'idea potesse sembrare originale, la messa in scena di MODOK presenta un personaggio imbarazzante sia dal punto di vista visivo che caratteriale. Nonostante sia un villain che vira sempre sul grottesco in Ant-Man and The Wasp: Quantumania diventa quasi un risvolto comico della storia.

TREVOR SLATTERY (Iron Man 3, Shang Chi)

Una delle maggiori sofferenze di un fan Marvel ma non per il modo in cui il personaggio viene messo in scena ma semplicemente per il suo senso. In Iron Man 3, il villain dovrebbe fungere a ruolo di Mandarino per poi scoprire, quasi a fine film che ad interpretarlo non è altro che Trevor un attore appositamente pagato per questo. Divertente ma che, sicuramente, ha causato l'ira dei fan.

TATIANA (She-Hulk)

She-Hulk fin dal primo secondo viene proposta come una sit-com comica che ha come obiettivo principale raccontare il mondo di Jennifer e far ironia su di esso attraverso la rottura della quarta parete. I villain assurdi che si susseguono nella serie sono niente in confronto a Tatiana, supereroina influencer amante dei marchi alla moda.

JUSTIN HAMMER (Iron Man 2)

Presentato in Iron Man 2 e interpretato da un grande Sam Rockwell, il personaggio, fin dal primo momento ha motivazioni talmente poco chiare da essere rimasto nell'immaginario del pubblico solo per la sua ironia e non per altro.

GRAN MAESTRO (Thor Ragnarok)

Jeff Goldblum come al solito riesce ad incarnare il significato della parola "bizzarro". Il suo Gran Maestro è sinonimo di stravaganza, follia e assurdità. Il modo di parlare e di porsi con i suoi avversari lo ha reso uno dei villain più ridicoli della Marvel ma anche uno dei più amati delle ultime fasi.

ALDRICH KILLIAN (Iron Man 3)

Come detto precedentemente con Trevor, parliamo di un villain che parte con delle aspettative che non vengono mai realizzate. Vero cattivo di Iron Man 3, il personaggio è totalmente dimenticabile e molto poco incisivo.

KINGPIN (Hawkeye)

Se in Daredevil veniva presentato il lato drammatico, violento e serio del personaggio interpretato Vincent D'Onofrio, in Hawkeye sembra che la Marvel abbia avuto voglia di presentare l'antagonista in una prospettiva diversa, molto simile a come che viene raccontato anche all'interno dei fumetti. Questo però non è stato molto apprezzato da alcuni fan che avrebbero preferito vedere una versione più "canonica" del personaggio.

ABOMINIO (She-Hulk)

Sul filone degli assurdi e grotteschi villain di She-Hulk si pone anche Abominio, interpretato da Tim Roth. Se l'ultima volta che il pubblico l'ha visto era simile ad una macchina per distruzione, nella serie viene rappresentato come un santone che si è dato alla vita pacifica, che ha aperto un proprio centro di meditazione e ha come obiettivo redimersi. Insomma, una svolta non apprezzata da tutti.

Con la fase 5 ormai avviata, alcuni fan hanno notato che i villain Marvel hanno quasi tutti un elemento in comune. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!