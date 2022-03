MCU, Nicolas Cage sui cinecomic: 'Fanno felici le persone'

Contrariamente a tanti altri esponenti del campo cinematografico, l'attore Nicolas Cage non ha nulla contro i film Marvel e i cinecomic in generale, anzi, di recente ha confermato il suo apprezzamento per il genere.

Sarà perché lui stesso ha avuto modo di farne parte in passato (lo ricordiamo come Ghost Rider nei film dei primi anni 2000 Ghost Rider e Ghost Rider - Spirito di Vendetta) ma Cage si è detto un fan del genere.

Certo, quando gli chiedono se pensa che vi farà ritorno (magari Ghost Rider potrebbe essere in Doctor Strange 2?) lui fa il vago: "Questi sono gli argomenti del momento, e lo capisco, perché queste sono quelle cose che si diffondono a macchia d'olio poi sul web".

Ma poi aggiunge: "Ho sempre ammirato il regno dei fumetti e ho sempre pensato che quelle storie fossero davvero vivaci e d'intrattenimento e, francamente, [le trovo] davvero genuini, in senso decisamente positivo. Non capisco il risentimento di quelle persone che ne parlano male. Per me vi è certamente un grande valore in esse, perché fanno felici le persone".

E voi, che ne pensate? Da che parte della polemica sui cinecomic siete? E secondo voi rivedremo Nicolas Cage in un film Marvel? Fateci sapere nei commenti.