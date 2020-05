MCU, Nicholas Hoult ancora nei panni di Bestia? Ecco cosa ne pensa l'attore di X-Men

Qualche settimana fa, Nicholas Hoult aveva ricordato con trasporto il tempo passato tra gli X-Men, e in generale l'esperienza di aver fatto parte di un franchise così importante e amato. Ma cosa ne direbbe di tornare nei panni di Bestia nel MCU, se l'opportunità dovesse presentarsi?

Ai microfoni di Variety, la star di X-Men e The Favourite ha fondamentalmente ribadito ciò che aveva dichiarato anche in precedenza, ovvero che di certo non gli dispiacerebbe entrare a far parte di un nuovo franchise, e sarebbe quantomeno interessato ad esplorare nuovamente gli sviluppi che un personaggio come Bestia potrebbe avere ora che è parte di una famiglia ancora più grande, quella targata Disney/MCU.

"È stata sicuramente un'evoluzione divertente, ed è qualcosa di cui sono continuamente alla ricerca, come può cambiare ed evolversi un personaggio" ha commentato infatti Hoult, aggiungendo "Quindi sarei interessato a vedere dove secondo loro potrebbe andare il personaggio adessso".

L'attore, al momento impegnato con la promozione della nuova serie Hulu The Great, in cui recita al finco di Elle Fanning, sarebbe dovuto tornare sul set di Mission: Impossible 7 e 8 non appena fosse stato possibile riprendere a girare. Tuttavia, proprio qualche ora fa è stato annunciato che a causa di conflitti d'agenda, dovuti all'inevitabile ritardo causa pandemia e al prolungato rinvio delle riprese, Nicholas Hoult sarà invece sostituito da Esai Morales (il Deathstroke di Titans).