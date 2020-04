Dal MCU a Netflix: il regista di Tyler Rake racconta il passato da stuntman di Chris Evans

La carriera di Sam Hargrave è certamente una delle più insolite del cinema: il regista di Tyler Rake, pellicola Netflix prodotta dai fratelli Russo, ha infatti iniziato come stuntman di Chris Evans e del suo Captain America. Volete scoprire com'è arrivato a dirigere un progetto così importante? Continuate dopo il salto!

Il magazine TheWrap ha recentemente intervistato Hargrave, il quale ha raccontato del suo passato nell'universo Marvel e del suo passaggio alla "concorrente" piattaforma streaming, ma la sua carriera iniziò reggendo lo scudo di Steve Rogers in Captain America: The Winter Soldier (2014).

Un primo approccio alla telecamera lo ebbe già in Avengers: Infinity War, quando coordinò tutti gli stunt del film, e nel successivo Avengers: Edngame, quando gli stessi Russo lo vollero al loro fianco nella regia e sembra che sia stato lo stesso duo a proporlo per Tyler Rake.

"Lessi la sceneggiatura di 'Ciudad' [chiamato come l'omonima graphic novel cui Tyler Rake è ispirato] molti anni fa, forse sei o sette. I Russo non erano ancora nel progetto e il film era in mano a Chad Stahelski. Iniziammo a progettare le scene d'azione insieme, lui doveva dirigere, ma poi le cose sono cambiate, io ho cambiato agenzia e sono arrivato alla Marvel.

Un giorno eravamo sul set di Infinity War e Joe [Russo] mi avvicinò e mi disse 'Penso di avere in mano il tuo primo film e vorrei che lo dirigessi Ho scritto questa sceneggiatura molti anni fa. Dai un'occhiata e vedi se ti piace' e io pensai 'Hey, ma questa sceneggiatura già l'ho letta'. [...] Così i dieci giorni di pausa tra Infinity War ed Endgame li trascorsi in India a Bangladesh alla ricerca di location e Chris [Hemstworth] era molto interessato al progetto."

Ecco quindi com'è nato Tyler Rake e, soprattutto, il lungo viaggio che ha dovuto affrontare per essere finalmente realizzato.

Per maggiori dettagli vi suggeriamo la nostra recensione di Tyler Rake e per (ri)vivere uno dei momenti più adrenalinici del film ecco lo speciale piano sequenza ti Tyler Rake con protagonista Chris Hemsworth.