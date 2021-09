MCU, Neill Blomkamp risponde alle critiche di Denis Villeneuve: 'Che str**zo'

Ci risiamo: dopo le ben note dichiarazioni di Martin Scorsese un altro pezzo grosso di Hollywood ha espresso pareri non esattamente entusiasti sul lavoro dei Marvel Studios, scatenando l'inevitabile ira di buona parte del fandom. Stiamo parlando di Denis Villeneuve, regista attualmente in sala con l'attesissimo Dune.

Villeneuve ha infatti parlato di film Marvel fatti con lo stampino, dando il via ad un putiferio che, seppur ancora non paragonabile a quello generatosi in seguito alle esternazioni del regista di Taxi Driver e Gangs of New York, sta comunque facendo il suo inevitabile rumore.

Rumore che viene non solo dalle risposte piccate di molti fan, pronti sui social a difendere a spada tratta i film del franchise targato Disney, ma anche dalla reazione di qualche addetto ai lavori come Neill Blomkamp, che tramite Twitter ha voluto dire la sua sul parere di Villeneuve chiosando con un decisamente poco diplomatico: "Che ca**o di stro**zo".

Difficilmente il commento del regista di District 9 si perderà nel mare magnum dei social come quello di un utente qualunque: vedremo, dunque, se altri colleghi si accoderanno al nostro per stigmatizzare (o, chissà, appoggiare) le parole del regista di Dune.