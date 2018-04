MCU: Nebula, Scarlet Witch e Valchiria sul "Team-Up femminile": preso troppo alla lettera!

Qualche tempo fa si era parlato, in riferimento al solo movie di Black Widow, di un team up tutto al femminile delle eroine Marvel. Tre delle attrici che interpretano tre ruoli importanti nei film degli Studios, hanno dato qualche aggiornamento al riguardo.

E hanno detto che, forse, le loro parole sono state prese un po' troppo alla lettera dai fan! Karen Gillan, Elizabeth Olsen e Tessa Thompson, titolari dei ruoli, rispettivamente, di Nebula, Scarlet Witch e Valchiria, hanno ammesso che la questione del team up di donne è un po' sfuggita loro di mano...

Per carità, la Thompson per prima, appena uscì Ragnarok, disse che le sarebbe piaciuto se ci fossero stati più personaggi femminili importanti a cui dedicare delle pellicole, nel Marvel Cinematic Universe, ma forse non credeva che poi, all'annuncio di un solo movie sulla Vedova Nera, le voci, combinate alle speranze dei fan, sarebbero dilagate al punto da farne un vero e proprio "caso". Parlando con l'Observer, l'attrice ha infatti dichiarato che tutto questo entusiasmo potrebbe, in effetti, essere un tantino prematuro:

"Beh, non lo so. Diciamo che è accaduto tutto molto velocemente, e poi la stampa ha davvero fatto bene il suo lavoro, visto che la notizia si è diffusa a macchia d'olio. Certo, questo significa anche che le persone vogliono vedere questo genere di storie. Penso che, a prescindere, la Marvel, con Black Widow e con Captain Marvel, si stia comunque muovendo nella direzione chiamata a gran voce da molti."

Alla recente première di Avengers: Infinity War, Karen Gillan, ha detto:

"In realtà era solo una cosa di cui stavamo parlando così, per caso. Ricordo che avevamo scattato una gran bella foto, era una specie di foto di classe Marvel, con tutte le donne dell'Universo insieme e, parlando, abbiamo pensato: "Non sarebbe bello se tutti i giorni fossero così?" E dicevamo cose tipo: " Ma sì, dai, facciamo in modo che succeda! E poi credo che Brie Larson e Tessa Thompson siano andate da Kevin Feige a dirgli qualcosa del tipo "Dai, devi farlo!"Ma questo è tutto ciò che so, non abbiamo detto altro al riguardo."

Elizabeth Olsen, che interpreta Scarlet Witch, crede che la prospettiva di vedere questo team up sia stata un po' gonfiata: "Penso che sia stato qualcosa che ha preso dimensioni enormi a causa dei media, quindi non so".

A prescindere dal team up di ragazze, adesso rivedremo parecchie eroine in Avengers: Infinity War, da domani al cinema!