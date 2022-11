MCU, Nate Moore svela il processo creativo dei film: 'Vogliamo qualcosa di eccezionale'

Come fanno i Marvel Studios a scegliere quali eroi raccontare? A spiegarlo è stato Nate Moore, dirigente di produzione e sviluppo della Marvel e uno dei maggiori produttori della saga. Moore ha svelato il modo in cui, solitamente, ragionano riguardo la scelta di registi e di nuovi personaggi.

I Marvel Studios, nel corso degli anni, sono saliti agli onori della cronaca anche per la loro incredibile capacità di programmare un universo cinematografico (e i suoi prodotti) a scadenza decennale. Infatti, già poco dopo l'uscita di Endgame erano già praticamente annunciate la maggior parte delle serie e dei prodotti in arrivo nei successivi 6 anni. Insomma, un enorme lavoro non solo creativo ma anche di più semplice e ragionata programmazione.

Dopo aver parlato della fine delle riprese di Ironheart, Nate Moore ha svelato il processo "mentale" che porta i Marvel Studios a decidere su quali prodotti concentrarsi, che personaggi raccontare e con quali registi lavorare. Secondo quanto dichiarato dal produttore, infatti, pare che ogni paio d'anni i vertici della casa di produzione si riuniscano in un ritiro "non così segreto" nel quale vengono tirate fuori idee e opinioni riguardo nuovi potenziali personaggi da approfondire. "Cose come il multiverso sono venute fuori da lì, cose come la costruzione... attraverso la Fase 3 attorno all'Infinity Gauntlet, sono venute fuori da quelle discussioni perché le persone avevano passione per il materiale". Pare che il loro lavoro si basi proprio sull'attingere dai fumetti, reinterpretando quelle storie "E, sai, se pensi alla Marvel, abbiamo oltre 50 anni di materiale da cui attingere, quindi non è che ci sia una carenza di idee. Semmai, c'è una quantità enorme di idee".

Sulla scelta dei registi Moore è stato molto perentorio dichiarando quanto la loro voglia sia di trovare e creare qualcosa di speciale e ingaggiare registi che abbiano una propria visione del progetto. "Cerchiamo cineasti che abbiano fatto qualcosa di eccezionale, almeno una volta nella loro carriera" ha chiarito. Recentemente, il produttore è tornato a parlare di Black Panther 2 e dell'importanza dell'eredità di T'Challa in un film così fondamentale dal punto di vista politico e culturale. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!