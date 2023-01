MCU, Kumail Nanjiani:'Martin Scorsese si è guadagnato il diritto di criticare la Marvel'

Kumail Nanjiani è uno dei volti del Marvel Cinematic Universe grazie al ruolo di Kingo in Eternals di Chloé Zhao ma la sua opinione sulla querelle mediatica che contrappone da tempo Martin Scorsese e il franchise è piuttosto chiara e non tiene conto della sua partecipazione alla redditizia saga cinematografica.

Intervistato dal magazine Esquire, Nanjiani ha dichiarato:"Ovviamente amo i film che fanno Tarantino o Scorsese, e potrei non essere d'accordo con l'opinione di Scorsese sui film di supereroi, ma chi altro si è guadagnato il diritto di avere un'opinione sui film?".



Il punto di vista di Nanjiani è molto chiaro:"Se Scorsese non si è guadagnato il diritto di avere un'opinione sui film, allora nessuno di noi dovrebbe avere un'opinione sui film. È così strano che le persone si arrabbino per questo".



Ricordate le parole al vetriolo di Martin Scorsese su Marvel? Crearono un polverone incredibile sui social, soprattutto per alcuni passaggi molto duri. Diversi registi e attori commentarono le frasi, tra chi si dichiarò contrario a quelle affermazioni e chi le trovò pertinenti: Alfred Molina era d'accordo con Scorsese, affermando che anche secondo il suo parere c'è un problema che riguarda i cinecomic.



Scorsese disse:"Non vedo i film Marvel. Ci ho provato, sai? Ma questo non è cinema. Onestamente, la cosa più vicina a cui riesco a pensare, per quanto ben realizzati e con attori che fanno il loro meglio date le circostanze, sono i parchi a tema. Non è il cinema degli esseri umani che cercano di trasmettere esperienze emotive e psicologiche ad un altro essere umano".



Le dichiarazioni di Scorsese sulla Marvel probabilmente faranno discutere ancora molto a lungo.