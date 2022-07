MCU, Kevin Feige rivoluziona Fase 5 e 6: 'Non tutti i film e gli show si collegheranno'

Già da un po' di tempo non era più molto chiaro come le scene post-credit del Marvel Cinematic Universe preparassero le prossime fasi. Ma ora che la 5 e la 6 sono state annunciate con tutti i loro incredibili film, anche Kevin Feige ha capito di dover guardare al passato e capire cosa farsene di tutte le new entry.

Tanti, tantissimi gli annunci e le interviste che si sono tenute e si stanno tenendo nel corso del San Diego Comic-Con per quanto riguarda i Marvel Studios sia su piccolo che su grande schermo, sia per l’animazione che per i live-action. Per quanto riguarda la prima, abbiamo ottenuto tantissimi aggiornamenti su I Am Groot di James Gunn, dal primo trailer al rinnovo di stagione, mentre per il lato serial Agatha House of Harkness ha cambiato titolo e Cobie Smulders ha anticipato sviluppi inquietanti per Secret Invasion e Nick Fury. Ma ora è arrivato il momento di lasciare la parola al padrone di casa, Kevin Feige, che ha parlato in esclusiva con ComicBook in merito alla spinosa questione delle scene post-credit.

Il fatto è che se un tempo fungevano o da semplice divertissment o anticipazione sul film subito successivo nel Marvel Cinematic Universe, ora stanno lanciando nel mucchio personaggi enormi senza suggerire un’idea chiara di quando li vedremo. Da Starfox in Eternals a Clea in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, infine a un nuovo personaggio introdotto allo stesso modo proprio di recente: vi diciamo solo questo, spoiler su Thor Love and Thunder. Insomma, addirittura Variety aveva sollevato la problematica questione delle postcredit Marvel, suggerendo addirittura di abbandonarle. Cosa farsene nel prossimo futuro, ora che la Fase 5 e 6 sono state annunciate? Risponde Feige con una lunga retrospettiva al passato.

Queste le sue parole: "La verità è che le post-credit non riguardano mai solo il futuro. In alcune si mangia uno shawarma (Avengers), in un’altra Captain America ti dice di avere pazienza. Insomma, alle volte si aspetta la fine dei titoli di coda per qualcosa che non vale davvero la pena. Al massimo sono sempre divertenti, quello certo. Ma non vogliamo che tutto sia uguale. Quindi alcune delle ultime post-credit si collegheranno e altre no. Alcuni dei film e degli spettacoli si collegheranno, altri no. Penso che sia altrettanto importante che possiamo avere storie introduttive autonome come Ms. Marvel, come Moon Knight, oltre a cose che si interconnettono e costruiscono verso una storia più ampia. Molto di ciò che abbiamo fatto è stato costruire per questa storia più ampia, ovviamente con The Kang Dynasty e Multiverse Saga, e ora penso e spero che gli spettatori continueranno il viaggio".

Nel frattempo, sapevate che negli Anni '90 è stato proposto a Kevin Smith di creare il DC Extended Universe, in anticipo di dieci anni su Kevin Feige? Smith ha fatto la clamorosa rivelazione proprio ieri al Comic-Con!