MCU, Kevin Feige sul ritorno dei vecchi Avengers e conferma il film di Scarlet Johansson

In occasione delle solite interviste di rito per il tappeto rosso del nuovo film del Marvel Universe The Marvels, in uscita oggi nelle sale italiane e da venerdì 10 in quelle nord-americane, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha offerto qualche anticipazione sul futuro della saga.

In particolare, il superproduttore ha avuto modo di commentare le recenti indiscrezioni emerse circa la volontà dei Marvel Studios di realizzare un nuovo film con gli Avengers originali, e soprattutto le voci di corridoio secondo cui sia Robert Downey Jr che il collega Chris Evans avrebbero già un accordo con la società per tornare rispettivamente nei panni di Iron Man/Tony Stark e Captain America/Steve Rogers in qualche momento della Saga del Multiverso, presumibilmente il film crossover Avengers: Secret Wars. Da questo punto di vista Kevin Feige ha voluto giocare a carte coperte, almeno per il momento, fornendo una risposta da protocollo assolutamente generica, ma sorprendentemente il produttore ha confermato l'esistenza del film Marvel segreto prodotto da Scarlett Johansson, dichiarando che il progetto è attualmente in fase di lavorazione.

"Non ne abbiamo discusso e questa è la verità", ha detto Kevin Feige a ET alla première di The Marvels. "Stiamo realizzando un progetto con Scarlett. Adoro Robert, è parte della famiglia. Ma per quanto riguarda un eventuale ritorno, dovremo aspettare e vedere."

I commenti di Kevin Feige sembrano le tipiche dichiarazioni in stile Marvel di 'chi sa ma non può rivelare oltre', con quel 'dovremo aspettare e vedere' che potrebbe nascondere infinite possibilità. Tuttavia, cresce la curiosità intorno al film Marvel prodotto da Scarlett Johansson, del quale si parla praticamente da anni ma che finora è rimasto sempre sotto il velo degli annunci: restate con noi per tutte le prossime novità.