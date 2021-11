MCU, Kevin Feige non è preoccupato che i fan possano stufarsi dei film Marvel

Nel corso del podcast di ComicBook, come ospite d'onore è intervenuto il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, al quale è stato chiesto se non sia tra le sue preoccupazioni il fatto che il pubblico possa annoiarsi da un momento all'altro con il Marvel Cinematic Universe, vista l'ingente mole di produzioni in corso e in arrivo prossimamente.

Negli ultimi anni i film arrivati ogni anno e targati Marvel Studios sono aumentati vertiginosamente e solo in questo 2021 in totale saranno 4 le pellicole arrivate al cinema (Black Widow, Shang-Chi, Eternals e SpiderMan No Way Home in arrivo il 15 dicembre), senza considerare i numerosi show arrivati su Disney+ (WandaVision, The Falcon and the Winter Soliderà, Loki, What If...? e Hawkeye in arrivo il 24 novembre).

Kevin Feige però non è preoccupato che i fan o il pubblico in generale si annoi: "Sembra che il pubblico abbia risposto nella maniera in cui volevamo. Non sembra ci sia una sovrabbondanza. Ho sempre detto che nessuno si annoierà mai di questi prodotti finché non saremo noi stessi alla Marvel ad annoiarci prima. Dopo più di vent'anni nemmeno io sono neanche lontanamente vicino alla parola 'annoiarsi' e questo perché abbiamo potuto esplorare ogni sottogenere in molti modi diversi e con cast straordinari".

Parlando di Hawkeye, Kevin Feige ha proseguito: "Alcuni hanno visto già i primi due episodi, non vedo l'ora possano vedere anche il resto". A tal proposito vi lasciamo la nuova clip di Hawkeye in cui vediamo come Clint Burton sia l'Avenger meno noto tra il pubblico dello show.

Parlando invece di sconvolgimenti, avete già visto il nuovo trailer di SpiderMan No Way Home? Vi invitiamo a farlo! Questo è al momento l'ultimo capitolo della saga di Spider-Man con protagonista Tom Holland, col contratto attuale del giovane attore britannico che prevede ancora un non meglio specificato film crossover MCU nel quale Peter Parker non sarà il solo protagonista.