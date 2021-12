MCU, Keanu Reeves conferma l'incontro con Kevin Feige: 'Dobbiamo trovare il ruolo giusto'

Keanu Reeves amerebbe entrare nel MCU, e questo lo sapevamo già da tempo. Dopotutto l'attore aveva incontrato il Presidente dei Marvel Studios Kevin Feige per un possibile ruolo nel franchise... Ma allora perché non è ancora accaduto?

L'attore di Matrix e John Wick Keanu Reeves è forse uno degli attori più amati dagli spettatori, e tra i più desiderati nei vari franchise cinematografici.

Se, infatti, c'è chi lo vorrebbe come Darth Revan in Star Wars, i fan Marvel lo hanno provato a inserire nei loro fancast più e più volte (voi che ne pensate di Keanu Reeves come Ghost Rider?), e persino il Presidente dei Marvel Studios Kevin Feige lo ha contattato per un possibile ruolo nel MCU.

A detta di Reeves, però, per ora non hanno ancora trovato il personaggio giusto.

"Non ci siamo ancora riusciti" ha raccontato recentemente ai microfoni di Comicbook "Ci siamo incontrati, e Kevin Feige è un tipo davvero forte. Ma al momento non abbiamo nulla, dobbiamo trovare qualcosa".

Sembra dunque solo una questione di "quando" vedremo effettivamente Reeves nel MCU, ormai, e non tanto di "se", visto che l'attore ha espresso più volte il suo entusiasmo al riguardo.

Ma quale potrebbe essere il ruolo più adatto a lui? Voi avete idee? Fateci sapere nei commenti.