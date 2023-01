MCU, Jonathan Majors:'Kang influenzato da Iron Man di Robert Downey Jr.'

Jonathan Majors sarà uno dei protagonisti della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe grazie al personaggio di Kang il Conquistatore e l'attore ha parlato delle ispirazioni che hanno influito sulla sua interpretazione nel corso del Sundance Film Festival, intervistato da Deadline, citando anche l'Iron Man di Robert Downey Jr.

"Le ispirazioni per Kang? È un conquistatore. Si dovrebbe guardare ad Alessandro Magno. Gengis Khan, Giulio Cesare, parte tutto da lì. Fa parte di un universo già consolidato. Quelle sono ispirazioni e poi contrappunti, ed è importante, nella costruzione di un personaggio, capire in che modo contrastano le persone. 'Sei intelligente ma guarda quanto sono intelligente io'. Quindi posso guardare Iron Man di Robert Downey Jr. e dire ok, se quello è il supereroe dei supereroi, eccetera, io devo essere il supercriminale dei supercriminali. In che modo posso contrastarlo nello spirito del tempo. Potrei scrivere un libro su questo punto ma la chiudo qui" ha raccontato Majors.



Jonathan Majors comparirà nel ruolo di Kang il Conquistatore nel prossimo film di Ant-Man dal titolo Ant-Man and the Wasp: Quantumania, diretto da Peyton Reed. Su Everyeye potete recuperare la recensione di Ant-Man and the Wasp.



Il regista ha parlato in questi termini dei villain Marvel:"Sono cresciuto come un vero secchione dei fumetti Marvel e ci sono una manciata di antagonisti nell'universo dei fumetti Marvel che sono senza tempo. Loki, ovviamente. Il Dottor Destino dei Fantastici Quattro. E Kang il Conquistatore. Nelle conversazioni con Kevin Feige e Marvel ho detto di voler mettere un cattivo davvero formidabile in questo film contro Ant-Man e Wasp e così abbiamo Kang il Conquistatore".



Jonathan Majors vuole combattere anche Thor nel franchise, e le sue dichiarazioni hanno aumentato la curiosità dei fan sull'evoluzione del Marvel Cinematic Universe.