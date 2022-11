MCU, James Gunn apre al ritorno nonostante l'esclusiva DC!

Qualche tempo fa è arrivata la notizia dei leader dei nuovi DC Studios, e tra questi figura il nome di James Gunn: un nuovo capitolo per il co-CEO, licenziato nel 2018 dalla Marvel e successivamente reclutato dall'universo DC. Nonostante la distanza dal MCU, il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico ha parlato di un possibile ritorno.

In una recente intervista per ET, James Gunn ha ricevuto la fatidica domanda su un possibile ritorno alla Marvel. Come risposta, Gunn ha affermato: "Per il momento. Cioè, non si sa mai. Chi lo sa? Ma ora come ora, sì."

Per chi non lo sapesse, questa possibilità potrà diventare realtà solo al termine del contratto esclusivo tra Gunn e il DCU, che avrà una durata di quattro anni, dal 1 Novembre 2022 al 1 Novembre 2026. In questo periodo la Warner Bros. Discovery verrà guidata da Peter Safran e James Gunn, rispettivamente nei ruoli di gestore aziendale e supervisore creativo.

In previsione di un possibile ritorno, pare che James Gunn non abbia per il momento dei nuovi personaggi sui quali lavorare per la Marvel, ma non esclude la possibilità che tra 4/5 anni possa svilupparne altri. Attualmente è concentrato sui personaggi del terzo volume di Guardiani della Galassia, la cui uscita è prevista per maggio 2023.