MCU, le immagini di un Celestiale e dell'Osservatore al D23?

Cosa stanno nascondendo i Marvel Studios al D23 Expo? Se lo stanno chiedendo molti appassionati avendo visto un pannello che mostra i profili di un Celestiale e dell’Osservatore tra volti già noti. Pur essendo ancora presto, il Marvel Cinematic Universe potrebbe avere rivelazioni a riguardo dopo aver mostrato i personaggi in un altro film.

Partecipare al D23 Expo di Anaheim è la dimostrazione matematica delle capacità imprenditoriali di casa Disney: grazie alla propulsione dei Marvel Studios ogni occasione è buona per anticipare le nuove produzioni per il piccolo e grande schermo, ma agli osservatori più attenti non è sfuggito un dettaglio stuzzicante direttamente dalla fiera statunitense.

Il caso sembra riguardare due volti impressi su un pannello promozionale del Marvel Cinematic Universe: a ben vedere figurano anche le sagome dell’Osservatore e di un Celestiale, personaggi che non hanno ancora solcato in pieno l’universo dei cinecomic.

I fan obietteranno citando Guardiani della Galassia Vol. 2, dove appunto erano presenti inquadrature collettive di Osservatori e Celestiali, ma le immagini potrebbero anticipare qualcosa di più corposo per l’evento disneyano.

Il riferimento ovviamente è a due progetti già annunciati: il primo è What if…?, serie prodotta da Disney+ dove il Guardiano sarà doppiato da Jeffrey Wright, ma ci saranno anche altri personaggi a dare man forte a questa rassegna di realtà parallele; il secondo è Gli Eterni, pellicola in fase di ripresa dove i fan si aspettano di approfondire le figure dei Celestiali.

Il lungometraggio del Marvel Cinematic Universe è previsto per il 6 Novembre 2020, mentre i pochi dettagli diffusi sulla serie parlano del 2021 come anno di approdo sul piccolo schermo.