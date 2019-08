MCU: Idris Elba apre al suo ritorno nei panni di Heimdall

Idris Elba, interprete di Heimdall nel Marvel Cinematic Universe, ha rivelato che tornerebbe volentieri a vestire i panni del personaggio dopo il ruolo in Thor: Ragnarok e la breve apparizione in Avengers: Infinity War.

Intervistato da ABC Radio, l'attore ha risposto con fermezza a una domanda sulla sua voglia di tornare a interpretare Heimdall: "Certamente. Senti, Heimdall essenzialmente fa parte della famiglia degli Dei. Quindi potrei essere ancora vivo. E' solo per dire! Giusto per farlo notare. Il personaggio di Heimdall si rifà alla mitologia di Thor, e sono sicuro che ci sarà un modo molto interessante per riportarlo in vita. Sicuramente accetterei. Sì."

Dopo aver resistito all'ascesa di Hela, la perfida sorella di Thor, in Ragnarok, il protettore di Asgard è morto tragicamente per mano di Thanos durante la prima scena di Avengers: Infinity War, riuscendo a trasportare Hulk sulla terra un attimo prima di passare a miglior vita.

Un'opportunità per mostrare nuovamente Heimdall nel MCU potrebbe essere rappresentata dall'attesa serie su Loki in arrivo su Disney+: come sappiamo, infatti, lo show sarà ambientato nella timeline alternativa del 2012 dove in effetti Heimdall è ancora in vita.

Per quanto riguarda il Dio del Tuono, invece, il personaggio di Chris Hemworth tornerà nelle sale a novembre 2021 con il nuovo capitolo diretto da Taika Waititi e intitolato Thor: Love and Thunder. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al calendario della Fase 4 del MCU.