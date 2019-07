MCU, l'idea dei fratelli Russo per Secret Wars: 'Una serie divisa in 6 film'

I fratelli Russo al momento non hanno in programma nuove collaborazioni con i Marvel Studios ma durante il loro panel al Comic-Con di San Diego, chiaramente, si è parlato molto anche del futuro del Marvel Cinematic Universe.

In attesa di scoprire cosa ci attende dalla storyline della fase 4 - forse ne sapremo di più dopo il panel di domani notte dei Marvel Studios - molti fan si chiedono nel futuro della saga ci sarà spazio anche per Secret Wars, l'apprezzato crossover dei fumetti della Casa delle Idee che in passato è stato lodato anche dagli stessi Russo.

Parlando proprio di Secret Wars, i registi di Avengers: Endgame hanno accennato una loro idea per introdurre il crossover nei prossimi film del franchise. Questa la descrizione delle dichiarazioni dei fratelli Russo al Comic-Con (via Comicbook.com): "Joe ha detto che ha letto l'intera serie di fila a 12 anni, e crescendo l'ha amata ancora di più. Anthony ha detto che Secret Wars è stata una delle trovate creative migliori della Marvel, e gli piacerebbe lavorare ancora per i Marvel Studios. Quando gli è stato chiesto di nuovo di Secret Wars, Joe ha detto che funzionerebbe in una serie di 6 film. E quando gli è stato chiesto dell'Arcano, Anthony ha risposto che dovrebbero portare fuori gli sceneggiatori per parlare di Secret Wars."

Sicuramente verranno rivelati nuovi dettagli sulla fase 4 del MCU domani alle 2.15 di notte, orario in cui si terrà il panel dei Marvel Studios. Tra i film che potrebbero essere annunciati ufficialmente ricordiamo i già confermati Black Widow, Gli Eterni, Shang-Chi e Thor 4: e stato infatti da poco rivelato che il quarto capitolo di Thor sarà diretto da Taika Waititi.