MCU, i più grandi cattivi della Marvel riuniti in una nuova fan art: c'è anche Kang!

Marvel Studios sono pronti a presentare ai fan il nuovo villain del franchise in Ant-Man and the Wasp: Quantumania e i fan non vedono l'ora di accogliere Kang il Conquistatore come nuovo acerrimo nemico degli Avengers al posto di Thanos. Tuttavia, il Multiverso potrebbe riservare la possibilità di un ritorno di villain dal passato.

Una nuova fan art pubblicata sui social da @artoftimetravel mostra i più grandi rivali degli Avengers riuniti in un'unica suggestiva immagine.

Del gruppo fanno parte Ultron (James Spader), Loki (Tom Hiddleston), Thanos (Josh Brolin) e l'ultima new entry Kang il Conquistatore (Jonathan Majors).



Chissà se i fan potranno vederli tutti insieme nel futuro del Marvel Cinematic Universe. Nel frattempo dovranno accontentarsi della fan art.

L'attenzione al momento è tutta nei confronti di Kang il Conquistatore, che farà la sua prima comparsa in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, terzo capitolo del franchise con protagonista Paul Rudd nei panni di Scott Lang/Ant-Man. Jonathan Majors si è ispirato ad Iron Man per il suo nuovo personaggio.



Il film vedrà Scott insieme alla figlia Cassie Lang e Hope van Dyne con i propri genitori intrappolati nel Regno Quantico e costretti a dover affrontare un nemico temibile: Kang il Conquistatore. Nel cast anche Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer e Michael Douglas.



