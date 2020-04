MCU: il grafico aggiornato di tutti i capitoli, Fase 4 e serie Disney+ incluse

Il posticipo di Black Widow ha significato anche un'ulteriore attesa per l'inizio della Fase 4 del MCU, che avrebbe dovuto debuttare a maggio con l'uscita del film con Scarlett Johansson. Nel frattempo, per chi volesse rimanere in pari con i piani di Kevin Feige, è spuntato in rete un comodo grafico in cui sono illustrate tutte le Fasi del MCU.

Dall'ormai storico Iron Man di Jon Favreau, il film che ha dato il via alla saga di maggior successo degli ultimi anni, al primo capitolo degli Avengers diretto da Joss Whedon, la Fase 1 ha esplorato l'origine della prima formazione dei Vendicatori composta da Captain America, Hulk, Thor, Vedova Nera, Occhio di Falco e lo stesso Iron Man.

La Fase 2, composta anch'essa da sei pellicole e culminata (per quanto riguarda la trama principale) con lo scontro tra gli Avengers e Ultron, ha visto invece l'esordio dei Guardiani della Galassia e Ant-Man, personaggi Marvel al tempo poco noti ma subito entrati nel cuore dei fan del MCU.

Captain America: Civil War ha poi dato il via al ciclo più esteso e importante dell'intera saga: oltre ad introdurre attuali pilastri del MCU come Doctor Strange, Spider-Man, Black Panther e Captain Marvel, infatti, la Fase 3 ha portato al cinema l'apoteosi dei crossover con Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, quest'ultimo diventato addirittura il maggiore incasso della storia del cinema.

Ed eccoci dunque arrivati alla Fase 4: un totale di 14 titoli (6 film e 8 serie TV targate Disney+) in arrivo nel giro di pochi anni, da Black Widow e Gli Eterni agli show dedicati a Loki e Occhio di Falco. Non è ancora stata resa nota la data di uscita delle new entry Mrs. Marvel, Moon Knight e She-Hulk, ma a giudicare dall'annuncio della scorsa estate sembra proprio che faranno anch'esse parte della Fase 4 del MCU.

Cosa vi aspettate dal futuro del MCU, al cinema e in streaming? Fateci sapere la vostra, come sempre, nell'area dedicata ai commenti.