MCU, quale futuro per il personaggio di Julia Louis-Dreyfus? Parla Kevin Feige

Nel Marvel Cinematic Universe si sta facendo largo un misterioso personaggio interpretato da Julia Louis-Dreyfus, ma quale sarà il suo più grande ruolo nella storia? Ne parla Kevin Feige.

Attenzione: seguono spoiler da The Falcon and The Winter e Soldier e Black Widow.

Il 2021 ha riportato i Marvel Studios sugli schermi dopo due anni di assenza, e nel farlo ha anche aperto le porte a tanti nuovi personaggi, come la Contessa Valentina Allegra de La Fontaine interpretata da Julia Louis-Dreyfus, che sembra essere coinvolta in qualcosa di piuttosto losco, almeno a giudicare dalle sue prime apparizioni in The Falcon and The Winter Soldier e Black Widow...

"Sta combinando qualcosa. Sì sì. Sembra essere in modalità reclutamento..." ha concordato il Presidente e CCO dei Marvel Studios Kevin Feige in una recente intervista "Yelena lavora già per lei? Sembrano avere una connessione a questo punto. Sì".

Dopotutto, ai Marvel Studios stravedono tutti per l'attrice di Veep e Seinfeld, e non l'avrebbero chiamata all'appello se fosse stato un ruolo, per così dire, "di poco conto".

"Il futuro del MCU è più luminoso perché c'è Julia. Siamo suoi grandi fan alla Marvel. Abbiamo avuto una riunione con lei anni fa, e io e Louis D'Esposito non stavamo più nella pelle perché lei è una tale icona, e noi siamo grandi fan di Seinfeld" spiega Feige "Quindi la volontà di portarla nel MCU è sempre stata lì, ma solo se avessimo trovato la giusta parte. E quando si è presentato questo ruolo, è arrivata l'opportunità di averla in Black Widow e The Falcon and The Winter Soldier, e forse anche in qualcos'altro che vedremo in futuro".

Lei di certo ne è stata entusiasta... "È stata fin da subito incredibilmente entusiasta della cosa. Quindi è una fantastica aggiunta al nostro mondo, e non vedo l'ora di vedere la sorpresa sul volto delle persone quando scopriranno dove apparirà in seguito".

Secondo voi in quali progetti potremmo rivedere la Contessa? E cosa avrà in mente? Fateci sapere la vostra nei commenti.