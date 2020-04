MCU e fratelli Russo: i registi di Avengers: Endgame vorrebbero tornare alla Marvel

Joe and Anthony Russo sono stati sicuramente tra i registi che hanno fatto la storia del cinema portando ad un'epica conclusione le vicende della Fase 3, in cui abbiamo visto protagonisti alcuni degli eroi più importanti dell'universo Marvel. Adesso, i fratelli Russo si dicono pronti a tornare nel cinecomic: sapreste indovinare per quale film?

In una recente intervista pubblicitaria sul Tyler Rake con Chris Hemsworth, il nuovo film Netflix diretto dal duo, hanno parlato anche dei rapporti con la Marvel, con i cui vertici continuano a rimanere in contatto:

"Abbiamo parlato con Kevin [Feige] e Lou [D'Esposito, co-presidente dei Marvel Studios] di tutta la nostra esperienza alla Marvel. Sono dei cari amici. Ci scriviamo ed aggiorniamo sui progetti in corso e organizziamo regolarmente una cena con Lou una volta al mese. Abbiamo sempre nuovi argomenti di cui discutere. Sai, credo che ognuno di noi si stia dedicando al progetto che più fa per lui in questo momento, ma non vediamo l'ora di tornare a bordo, stiamo solo aspettando il momento giusto."

Notizie importanti dunque, e con il fitto calendario Marvel dei prossimi anni possibili pellicole sono davvero tante: che sia proprio il film segreto previsto dalla Marvel per il 2022?

Il successo di Avengers: Endgame è indiscusso e con i suoi $2 miliardi e 790 milioni d'incassi in tutto il mondo è il fiore all'occhiello dei due registi, ma si sa, nei fumetti non c'è mai fine all'avventura.

Quale pensate, o vorreste, fosse il prossimo film diretto dai Russo per Marvel?