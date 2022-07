MCU, i fratelli Russo alla regia di un film sugli X-Men? 'Mai dire mai'

Anthony e Joe Russo sono impegnatissimi con la loro società di produzione AGBO e i mille progetti a cui si stanno dedicando dopo Avengers: Endgame, ma non escludono un ritorno enel MCU e, perché no, nemmeno all'idea di dirigere un film sugli X-Men.

Squadra che vince non si cambia, si sente dire spesso, e i fratelli Russo e il MCU sono sicuramente un'accoppiata vincente. Ma ora che mancano da un po' da quelle parti, che ne direbbero i due registi, sceneggiatori e produttori di successo di tornare a farci una capatina?

"Siamo sempre aperti all'idea" ha affermato Joe Russo, ribadendo qualcosa che i due registi, dopotutto, hanno sempre detto fin dal loro allontanamento dal MCU "Amiamo tutti quanti ai Marvel Studios. Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, gli attori... Al momento però siamo concentrati sull'AGBO [la loro casa di produzione] e la nostra agenda è piuttosto piena. The Electric State, Battle of the Planets, The Gray Man... Vedremo come andrà The Gray Man. Si spera possa piacere al pubblico. Ma sì, mai dire mai, e con le giuste storyline al momento giusto, torneremmo subito al lavoro".

E quando l'intervistatrice ipotizza, magari, un progetto sugli X-Men, è sempre Joe a rispondere: "Quando ero piccolo, uno dei miei averi più preziosi era il numero 181 dell'Incredibile Hulk, quello in cui appare per la prima volta Wolverine. È una parte importante della mia collezione di fumetti. E Wolverine è un personaggio così centrale degli X-Men, ovviamente. Sarebbe sicuramente un progetto divertente su cui lavorare e per il quale trovare un nuovo approccio".

E voi, come li vedreste i fratelli Russo al timone di un film sugli X-Men? Magari con Taron Egerton come Wolverine (anche se i Russo avevano proposto Chris Evans nel ruolo)?