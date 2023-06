MCU, i Fratelli Russo sulle critiche di Tarantino: 'Vogliamo creare un senso di comunità'

I cinecomic, ormai da anni, sono al centro di decine di invettive e conversazioni fatte dai registi intorno al loro essere o no rappresentazione di arte. I Fratelli Russo, a lungo collaboratori della Marvel, hanno detto la loro riguardo la posizione assunta da Quentin Tarantino sul tema.

Oltre a definire i registi dei cinecomic come dei semplici mestieranti, Tarantino criticò aspramente anche gli attori ottenendo una risposta da Samuel L. Jackson che lo criticò molto per le sue affermazioni. Nonostante ciò anche i Fratelli Russo hanno deciso di scendere in campo difendendo anni di lavoro e di notorietà conquistata lavorando tra le fila del Marvel Cinematic Universe e realizzando eventi epocali come Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

In un profilo pubblicato sul New Yorker, i due registi hanno risposto alle affermazioni di Tarantino in maniera civile e intelligente. "Non so se Quentin si sia sentito come se fosse nato per fare un film Marvel, motivo per cui si sentirebbe un mercenario se lo facesse" ha spiegato Anthony Russo chiarendo le sue posizioni a riguardo. "Dipende dal tuo rapporto con il materiale originale. Ciò che ci soddisfa di più è costruire un senso di comunità intorno al nostro lavoro” ha specificando parlando di quanto la loro intenzione sia creare un evento capace di unire tutti proprio come furono gli ultimi due capitoli usciti della saga degli Avengers.

Uno dei primi a rispondere alle affermazione sui film Marvel di Quentin Tarantino fu Robert Downey Jr a lungo cuore dell'universo Marvel. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!