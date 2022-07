MCU, folle teoria di un fan: 'Il Marvel Cinematic Universe esiste all'interno dei fumetti'

Non contenti che il Marvel Cinematic Universe sia il franchise cinematografico più popolato e in continua espansione dell'universo conosciuto, i fan ora pensano che ci sia un ulteriore livello di lettura molto metacinematografico per quanto riguarda i fumetti Marvel. Un fan, infatti, è convinto che l'MCU esista anche all'interno dei fumetti Marvel.

Durante gli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia e della serie What If...?, il pubblico viene a conoscenza dell'idea della teoria del multiverso e degli universi numerati. Tradizionalmente, nei fumetti Marvel, l'universo principale è indicato come Terra-616: ma nei fumetti, il MCU è numerato come Terra-199999.

Pubblicata dall'utente /u/Antman269, la teoria ritiene che il MCU sia un franchise basato sui fumetti Marvel 616, che esiste all'interno di questi ultimi. In sostanza, il MCU è un adattamento degli "eventi del mondo reale" che accadono ai cittadini dell'universo 616 dei fumetti. Di seguito la traduzione della folle teoria pubblicata su Reddit:

"Guardando The Boys mi è venuta un'idea. In Multiverso della Follia è stato stabilito che il MCU principale è Terra-616, il che significa che fa parte di un proprio multiverso e non ha alcuna relazione con i fumetti. L'esistenza di America Chavez ne è la conferma, dal momento che si suppone che ne esista solo una sua versione, eppure esistono sia una versione cinematografica che una versione fumettistica. In The Boys, ci sono film basati su tutti i supereroi che chiaramente non sono accurati rispetto a ciò che è realmente accaduto.

Secondo la mia teoria, il MCU è un franchise di film e spettacoli creati nell'attuale universo dei fumetti 616. Il franchise degli X-Men e altri film Marvel non appartenenti al MCU sono stati altri tentativi da parte di diversi studios di adattare tutti i personaggi, ma il MCU è quello di maggior successo, anche se non è molto fedele a come gli eventi sono realmente accaduti nei fumetti (che per loro è la vita reale).

Il film sarebbe stato realizzato in un decennio o due nel futuro rispetto a dove si trova ora l'universo dei fumetti Marvel per spiegare come i registi sappiano cose che non dovrebbero sapere, come l'identità di Spider-Man, dato che è molto probabile che alla fine la gente venga a conoscenza di queste cose. Sarebbe come tutti quei film biografici su persone reali che vengono realizzati nella vita reale, ma non sono molto fedeli a ciò che è realmente accaduto. Le persone nell'universo Marvel vorrebbero fare film e spettacoli sui loro eroi reali. Probabilmente venderanno benissimo".

In precedenza un'altra teoria affermava che il Marvel Cinematic Universe esistesse all'interno del MCU stesso. Intanto, i fan continuano a sostenere che Eternals sia il film peggiore della Fase 4 del MCU.