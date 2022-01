MCU, tutti i film e le serie tv dei Marvel Studios in uscita nel 2022

Si è appena concluso un grande anno per i Marvel Studios, che nello scorso 2021 hanno fatto ritorno al cinema e debuttato anche su Disney+ con le prime serie tv esclusivamente di produzione propria. Ma il 2022 sarà altrettanto Marvel...lioso? Diamo un'occhiata ai titoli in uscita.

Mentre di fine e inizio anno i fan sono impegnati a tirare le somme discutere su quale sia il miglior film del MCU, grazie anche alle nuove aggiunte del 2021 alla lista, noi iniziamo a pensare a cosa ci riserverà il 2022 sul piano film e serie tv dei Marvel Studios, e a giudicare dai titoli già annunciati, si preannuncia già una grande annata.

E se per alcuni progetti come i nuovi film di Doctor Strange, Thor e Black Panther sappiamo esattamente quando arriveranno, le serie tv di Disney+ come Moon Knight o She-Hulk sono ancora in attesa di una data d'uscita ufficiale, sebbene durante il Disney+ Day sia stato confermato il loro arrivo nei prossimi mesi. In più, c'è l'incognita Ironheart, che non abbiamo idea di quando possa approdare sugli schermi...

Vediamo allora come si presenta finora il calendario del MCU per il 2022:

Film

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (6 maggio 2022)

Thor: Love and Thunder (8 luglio 2022)

Black Panther: Wakanda Forever (11 novembre 2022)

The Guardians of the Galaxy Holiday Special (Dicembre 2022 su Disney+)

Serie TV

Moon Knight (2022)

She-Hulk (2022)

Ms. Marvel (2022)

Secret Invasion (2022)

E voi, per quali titoli avete più hype? Fateci sapere nei commenti.