MCU: quali film Marvel sono a rischio rinvio?

L'annunciato sciopero degli attori membri del SAG-AFTRA iniziato settimana scorsa ha scosso Hollywood, poche settimane dopo l'annuncio della mobilitazione degli sceneggiatori. Uno sciopero che inevitabilmente si ripercuoterà sulle produzioni statunitensi e anche il Marvel Cinematic Universe potrebbe risentirne nei prossimi mesi.

Nei giorni scorsi diverse star dell'MCU hanno aderito allo sciopero: Mark Ruffalo, Kumail Nanjiani, Sean Gunn, Don Cheadle, Clark Gregg, Simu Liu, Florence Pugh sono tra i nomi più rilevanti che hanno deciso di partecipare alla mobilitazione dei propri colleghi.



Già con lo sciopero degli autori la situazione era critica ma ora con la decisione del sindacato degli attori la situazione potrebbe precipitare. Thunderbolts è stato slittato al dicembre 2024, Blade con Mahershala Ali vedrà la luce non prima del febbraio 2025, mentre Fantastici Quattro addirittura nel maggio 2025.

Slittamenti anche per Avengers: The Kang Dynasty, che dal 2 maggio 2025 è stato posticipato al 1° maggio 2026, con Avengers: Secret Wars addirittura scivolato al 7 maggio 2027. L'unica produzione che è riuscita a concludersi prima dello sciopero degli attori è stata Captain America: Brave New World, la cui data d'uscita è stata comunque spostata al 26 luglio 2024.



Nel frattempo le produzioni di Blade, Thunderbolts, Wonder Woman e Daredevil: Born Again sono state messe in standby, in attesa dell'evoluzione della situazione intorno allo sciopero. Anche la produzione di Deadpool 3 si è interrotta improvvisamente e anche in questo caso è molto probabile il rinvio dell'uscita.

Vi terremo aggiornati su ulteriori novità riguardo i vari progetti del Marvel Cinematic Universe.