MCU, il film più atteso da Kevin Smith nel 2023 potrebbe sorprendervi

Black Panther: Wakanda Forever ha concluso il 2022 dell'MCU, e ora il 2023 aprirà la Fase Cinque, con tantissime novità in arrivo, da Ant-Man and the Wasp: Quantumania a Guardiani della Galassia Vol. 3. Tra i fan più accaniti del franchise c'è il regista Kevin Smith, che ha svelato il titolo più atteso della sua annata.

Nel corso di un recente episodio di Fatman Beyond, Kevin Smith ha dichiarato:"Il titolo che attendo di più... Quantumania, amico. Le origini di Kang il Conquistatore. Non vedo l'ora. Sembra fighissimo! Sembra molto cupo... Penso che accadranno cose brutte ad Ant-Man prima della fine del film. E non vedo l'ora. Adoro Paul Rudd, ma sono pronto a vederlo scontrarsi con Kang". Su Everyeye potete recuperare il trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.



Marvel ha già svelato i propri programmi sul futuro prossimo dell'MCU, con le uscite di Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, che sbarcheranno entrambi nei cinema nel 2025.

Al momento non è stato annunciato un terzo film di Black Panther, ma tutto lascia credere che un secondo sequel della saga su Wakanda possa essere ufficializzato a breve.



Lo scorso maggio Kevin Smith aveva annunciato di essere intenzionato a girare un biopic su Stan Lee, storico boss di Marvel Comics.

Non ci sono aggiornamenti al riguardo ma la grande passione del regista di Clerks per i fumetti potrebbe essere una base di partenza importante per un progetto di questo tipo.