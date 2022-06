MCU, il film di 50 ore che rimonta l'intera saga in ordine cronologico (scena per scena)

Sono tante le watchlist che offrono svariate opzioni per rivedere l'intero Marvel Cinematic Universe, dall'ordine di uscita a quello cronologico. Ma riuscite a immaginare un unico film di 50 ore che li riordina tutti, rimescolando i film scena per scena seguendo per intero la timeline ufficiale? Esiste: l'ha creato un videomaker di Reddit.

Nuovi progetti e speranze nell’universo cinematico più esteso del grande schermo. Fra i più recenti, i Fratelli Russo hanno auspicato per un ritorno di Chris Evans come Wolverine, mentre nell’economia generale della saga nuovi report immaginano il recentissimo Wonder Man come una parodia di Hollywood (e quindi anche dei Marvel Studios). Ma prima di una Fase 4 e di una Fase 5, c’è stata una Saga dell’Infinito che ha cambiato radicalmente – nel bene e nel male – il sistema produttivo Hollywood, forse uno dei più grandi universi espansi (e più millimetricamente collegati) di sempre. Sicuro ha il record di numero di film per lasso di tempo, dieci anni o poco più.

Bene, c’è chi si è dedicato al lavoro semplicemente mastodontico di ricapitolare quei dieci anni di film e riordinarli secondo la timeline cronologica. Ma non si tratta di una semplice watchlist che rimette in ordine i film, con Captain Marvel per primo e gli altri a seguire. L’utente pizzabyron di Reddit, videomaker e montatore professionista, ha infatti reso pubblico un rimontaggio di 50 ore – cui ha lavorato per 8 mesi senza ovviamente finalità economiche – che rimescola ogni singola scena della Saga dell’Inifinito per ordine cronologico. Per capirci, la prima è sugli Elfi Neri di Thor: The Dark World, perché ambientata millenni prima del “presente” della saga.

Scrive l’utente nel post, che è stato censurato però dai Marvel Studios: “Questo è il mio final cut completo della Infinity Saga dal Marvel Cinematic Universe. Tutti i film del MCU, da Iron Man a Endgame, sono rimontati in ordine cronologico di scena. Ad esempio, il tutto si apre con gli Elfi Oscuri di Thor Dark World, perché è un evento accaduto migliaia di anni fa. Quindi il film prosegue attraverso la linea temporale, di anno in anno. Mi sono molto divertito nella Fase 1 tra Iron Man, Thor e Hulk e nella Fase 3 con Civil War e con alcuni passaggi di Spider-Man. Ci sono anche scene incluse solo nei cofanetti della Fase 1 e 2 e dal cofanetto di Infinity Saga, più i contenuti Marvel extra come il Team Thor e altri contenuti bonus casuali. E poi le scene chiave di flashback di Wandavision, Falcon Winter Soldier e Loki. Adesso il film è anche completamente aggiornato con Black Widow”.

Nel film, specifica l’autore, sono inclusi anche tutti i cortometraggi Marvel One Shot, le scene cancellate, alternative ed estese da quasi tutti i film. L’utente aveva diviso il file in 9 parti, poiché il file completo ammontava al peso record di 100GB. Purtroppo non esiste un vero e proprio link per recuperarlo e l’unica possibilità è contattare direttamente l’utente. Voi lo vedreste?