MCU, la figlia di Tony tornerà nei prossimi film? La risposta di Katherine Langford

Anche se in pochi lo sanno, Katherine Langford ha fatto parte dell'MCU. L'attrice ha interpretato, in una scena tagliata dal montaggio finale di Avengers: Endgame, una versione adolescente di Morgan la figlia di Tony. L'attrice recentemente ha parlato di un suo ritorno effettivo nel ruolo.

La commuovente scena, nonostante la decisione dei Fratelli Russo di tagliarla, fece velocemente il giro dei social diventando immediatamente virale. Nonostante la scelta di non mostrare sul grande schermo l'incontro tra padre e figlia, moltissime persone si sono interrogate su un possibile ritorno della Langford nei panni di Morgan. La versione bambina del personaggio sarebbe dovuta comparire in Spider-Man: No Way Home, ma scelte di sceneggiatura hanno portato la Marvel a ritornare sui propri passi.

Mentre continuano a rincorrersi i rumor del ritorno di Morgan in Secret Wars, Katherine Langford ha deciso di andarci con i piedi di piombo rispondendo cautamente ad ogni domanda. "Non ho una risposta e non potrei dirtelo se l'avessi" ha detto chiaramente facendo riferimento anche alla segretezza che contraddistingue i Marvel Studios. "Ad ogni modo, è stato un onore che mi sia stato chiesto di interpretare Morgan. RDJ ha lasciato una enorme eredità come Iron Man e io lo adoro 3000" ha concluso non svelando niente di nuovo riguardo le diverse speculazioni che stanno circolando.

Nonostante non abbia avuto modo di far vedere il proprio lavoro sul grande schermo, la Langford si è detta orgogliosa di aver lavorato ad Avengers: Endgame. Vi piacerebbe rivederla nei panni di Morgan Stark? Raccontatecelo nei commenti!