MCU, ci sarà un evento stile Avengers su Disney+? Ecco cosa ne pensa Kevin Feige

Con il lancio della piattaforma streaming della Casa di Topolino, l'MCU ha colto l'opportunità di sviluppare nuovi show dedicati a personaggi fin qui ritenuti secondari e in molti si domandano ora se su Disney+ arriverà presto o tardi, un grosso evento crossover sullo stile di Avengers.

Sulla questione è intervenuto Kevin Feige nel corso di un'intervista con Entertainment Weekly, sottolineando come, la Marvel abbia deciso di raccontare le sue storie sia attraverso i film che attraverso le serie tv, riuscendo così ad approfondire anche quei personaggi che fin qui non erano stati in grado di trovare lo spazio che meritavano.

"Beh c'è questa possibilità. Lo ripeto ancora una volta, non dobbiamo scindere le due cose... Non dobbiamo fare differenze tra il team televisivo e il team cinematografico, è tutto un universo ora, è tutto un grande MCU. E spero che ciò che le persone hanno colto con WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e Loki, e ciò che vedranno presto con Black Widow, sia quanto più unico possibile e che permetta di esplorare loro tutti gli angoli del MCU. Questo è ciò che Disney+ ci ha dato, è la capacità di raccontare storie nuove e più profonde che avranno ramificazioni tra lungometraggi e serie".

La Fase 4 del MCU ha messo molta carne al fuoco e resta ora da vedere come si svilupperanno e intrecceranno tra di loro tutte queste produzioni destinate ad accompagnarci fino al 2023. Voi cosa ne pensate? Diteci naturalmente la vostra nell'apposita sezione commenti.