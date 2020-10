MCU, Emily Blunt è Susan Storm in questa fanart a tema Fantastici 4

Tra i tanti fancast per i futuri personaggi del Marvel Cinematic Universe ce ne sono alcuni ricorrenti, come ad esempio Emily Blunt nei panni di Susan Storm dei Fantastici 4. Vediamo insieme una nuova fanart di cui è protagonista.

Il digital artist Yadvender Singh Rana ha condiviso su Instagram la sua personale rivisitazione del personaggio di Susan Storm a.k.a. La Donna Invisibile inserita nel contesto del MCU (da notare la somiglianza della tuta con quella degli Avengers), dandole però il volto di Emily Blunt.

"Dato che i Fantastici 4 sono una delle più grandi novità dei prossimi anni nel MCU, le speculazioni su chi possa interpretare il personaggio sono all'ordine del giorno. Ma se cercate Susan Storm su Google, vedrete che molti risultati di ricerca riguardano Emily Blunt, solitamente accostata al personaggio nelle fanart di di vari artisti da tutto il mondo" ha scritto nella caption del post che trovate anche in calce alla notizia "Per me, è assolutamente adatta. È una donna forte, fiera, ed estremamente professionale nell'interpretare i suoi personaggi. Disney dovrebbe decisamente renderlo ufficiale. Non la mia fanart, la scelta di casting. #emilyblunt #susanstorm #fantasticfour #avengers #marvel #marvelcomics #marvelcinematicuniverse #mcu #disney".

La Blunt è andata vicina a far parte del MCU in passato, essendo stata la scelta iniziale per il ruolo di Black Widow (andato in ultimo, come tutti sappiamo, a Scarlett Johansson), e tra le possibili interpreti di Peggy Carter (che ha invece poi visto Hayley Atwell nel ruolo). Che la terza volta possa essere quella buona?

E voi, cosa ne pensate? Ce la vedreste Emily Blunt come membro dei Fantastici 4? Fateci sapere nei commenti.