MCU, ecco cosa pensa Kevin Feige dei film Marvel realizzati fuori dai Marvel Studios

Dopo la recente infornata di leak sul futuro dei Marvel Studios, vale la pena prendersi un momento per guardare al passato della saga grazie al chiacchierato volume MCU: The Reign of Marvel Studios, che getta nuova luce sui pensieri di Kevin Feige sui film Marvel Legacy.

Per un minimo di contesto, dovete sapere che con l'etichetta Marvel Legacy si intendono quei film Marvel prodotti fuori dai Marvel Studios, come ad esempio i film degli X-Men della Fox, i film di Fantastici Quattro e Daredevil, gli Spider-Man di Andrew Garfield e Tobey Maguire e così via. Questi film sono stati realizzati sia prima che dopo la nascita del Marvel Cinematic Universe, a causa dei contratti relativi ai diritti di sfruttamento cinematografico sui personaggi Marvel Comics, una situazione oggi quasi totalmente risolta grazie alla fusione tra Disney e Fox che ha riportato i diritti sugli X-Men, sui Fantastici 4 e tanti altri nelle mani di Kevin Feige e dei Marvel Studios. Ma, per tutto questo tempo, che cosa pensava Kevin Feige dei film Marvel Legacy?

Nel MCU: The Reign of Marvel Studios, il presidente dei Marvel Studios riflette proprio su questo aspetto: "Abbiamo suggerito diverse cose durante la realizzazione di quei film, ma molto spesso chi li produceva non voleva ascoltarci", ricorda Kevin Feige nelle pagine del volume. "Non avevamo il controllo dei nostri personaggi, ed era una cosa che odiavo, sinceramente." Questa è forse la risposta più schietta mai arrivata da Kevin Feige sull'argomento, ed è corroborata dal pensiero del primo presidente dei Marvel Studios, ovvero David Maisel, che sempre nel libro ha ricordato: "I tuoi personaggi sono in un limbo e qualcun altro li controlla. Non è una bella situazione. Quando stipuli un contratto cinematografico per una licenza, stai congelando l'intero asset. È quasi come dare i tuoi bambini a qualcun altro".

Inoltre, lo scrittore Craig Kyle racconta agli autori del libro che il piano di Kevin Feige è sempre stato quello di riacquisire le proprietà svendute dalla Marvel Entertainment quando la società stava affrontando la bancarotta negli anni '90. "Dal momento in cui sono arrivato alla Marvel, Kevin non faceva che dire che dovevamo riprenderci i diritti di tutti i personaggi."

A questo proposito, secondo quanto si legge nello stesso volume la Saga del Multiverso farà diventare i film Marvel Sony definitivamente canonici nel MCU.