MCU, quali saranno i consigli di Elizabeth Olsen a chi vorrebbe unirsi al franchise?

Non sappiamo quando rivedremo Scarlet Witch: Elizabeth Olsen spera in un ritorno nell'MCU, ma almeno per il momento, Wanda Maximoff non rientra in alcun progetto di Kevin Feige così l'attrice ha dato alcuni consigli agli attori che vorrebbero unirsi all'MCU.

Lontana dal Marvel Cinematic Universe, Olsen ha avuto modo di guardare Scarlet Witch in una prospettiva nuova. Molti attori, infatti, stipulano contratti che "bloccano" il personaggio in più progetti per una durata di tempo molto estesa. Proprio per questo motivo, nel corso del podcast Happy, Sad, Confused di Josh Horowitz, l'attrice ha consigliato a chi vorrebbe unirsi all'MCU di dedicarsi a un solo progetto per volta:"Io dico: 'Solo un progetto alla volta'". Una volta che si entra in quell'ambiente, l'attore potrà comprendere se l'esperienza dell'MCU è adatta, e dunque muoversi da lì in poi con quella consapevolezza.

Per Elizabeth Olsen è meglio sapere a cosa vai incontro prima di tuffarti al suo interno: "Penso che in questo modo tu abbia più controllo - afferma l'attrice -. Se al primo ruolo dirai 'Oh mio Dio, questo è il ruolo più divertente che abbia mai avuto e amo così tanto questo personaggio, voglio farlo di nuovo', avrai più controllo creativo per il prossimo ruolo".

L'ultima volta che abbiamo visto Scarlet Witch sul grande schermo è stato in Doctor Strange nel Multiverso della Follia: sapevate che Olsen era a conoscenza del cameo di Daniel Craig poi eliminato?