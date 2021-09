MCU, come vengono scelti i film Marvel da produrre? La risposta di Jonathan Schwartz

I Marvel Studios attualmente gestiscono il più grande franchise cinematografico al mondo, in termini produttivi. Un gigantesco universo che non sembra aver intenzione di fermarsi, considerato che Marvel ha in programma, soltanto nel 2022, ben otto progetti diversi in uscita tra cinema e tv. Ma come vengono scelti i film e le serie da realizzare.

Kevin Feige è a capo delle operazioni ma ci sono anche altri nomi importanti all'interno della produzione. Su Everyeye trovate il nostro approfondimento su Jon Favreau, uno dei registi più impegnati nel franchise. Della scelta dei progetti da realizzare ne ha parlato il produttore Jonathan Schwartz:"In realtà non è una questione di genere o specialità. Andiamo tutti insieme e parliamo di chi vuole fare cosa e cosa sta per succedere, e finiamo tutti per lavorare su cose di cui siamo entusiasti".



Schwartz figura tra i produttori di Shang-Chi:"Mi piacciono i film di arti marziali, e Shang-Chi mi sembrava il personaggio giusto per dar vita ad un film di arti marziali, e così ho alzato la mano e ho detto che volevo fare Shang-Chi. Questo è più o meno il modo in cui tendono ad accadere le cose, c'è un personaggio che tutti vorremmo fare, o c'è un personaggio che uno di noi vuole fare, e ne parliamo e suddividiamo e le cose generalmente funzionano, e le persone lavorano su cose di cui sono entusiasti".

Schwartz ha proseguito affermando:"Trovo fantastico quando ci sono persone che hanno partecipato al processo lavorativo, di cui ti fidi, anche del loro gusto creativo, e il gusto di ognuno è diverso. E ciò è veramente utile alla causa. Non tutti noi vediamo i film allo stesso modo, quindi siamo tutti in grado di portare qualcosa di diverso".



Tra i progetti futuri anche quello che riguarda il 31 ottobre: lo speciale Marvel di Halloween sarà dedicato a Licantropus, e già sono state pubblicate alcune indiscrezioni.