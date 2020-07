MCU, ecco come potrebbe essere Janelle Monáe in versione Storm di X-Men

Solo ieri riportavamo le dichiarazioni della cantante e attrice Janelle Monáe interessata a interpretare Storm nel Marvel Cinematic Universe, che già ci viene regalato un supporto visivo da parte di BossLogic, grazie a questa splendida fanart.

"Ho pensato di realizzare un'art con @JanelleMonae nei panni di Storm prima di andare a dormire @MarvelStudios" ha scritto l'artista nel tweet che trovate anche in calce alla notizia, in cui possiamo vedere una Storm con un look ispirato alle prime versioni del personaggio in Uncanny X-Men.

"Io l'ho decisamente buttata lì. Uno dei miei sogni è sempre stato quello di Interpretare Storm" aveva recentemente raccontato ai microfoni di Empire l'artista "Non so se apparirà in Blòack Panther, ma sarebbe un sogno averla in quel film. Non so a che punto sono con tutto ciò. Diverse attrici hanno interpretato Storm, e hanno fatto un lavoro eccellente, e mi piacerebbe molto se potessi aggiungermi a loro e rendere giustizia al personaggio".

E chissà che non venga ascoltata dai Marvel Studios...

Negli ultimi tempi però, sui social, un'altra attrice stava guadagnando l'approvazione del pubblico per il ruolo di Tempesta: Dominique Jackson.

E voi invece, chi preferiste vedere debuttare nel MCU nel ruolo di Storm? Dominique Jackson? Janelle Monáe? O un'altra interprete? Fateci sapere nei commenti.