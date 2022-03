MCU, come sarebbe stato con gli attori dei vecchi film Marvel? Ce lo mostra una fanart

Il Marvel Cinematic Universe ci accompagna ormai fin dal 2008, e ha introdotto tanti nuovissimi interpreti per dei personaggi più o meno familiari a seconda dei casi. Ma come sarebbe stato un eventuale crossover con gli attori dei film precedenti alla creazione dei Marvel Studios? Questa fanart ci dà un'idea...

Nel frattempo che aspettiamo il prossimo progetto targato Marvel Studios, il sequel di Doctor Strange diretto da Sam Raimi, facciamo un virtuale salto indietro nel tempo e torniamo al pre-MCU, quando i film Marvel non erano parte di alcun universo condiviso, e ognuno era sé stante (eccetto casi particolare come ad esempio Daredevil e Elektra).

Il solito Spdrmnkyxxiii, infatti, ha realizzato una fanart in cui, e citiamo la caption del post in cui è stata ricondivisa, vediamo un tentativo di creare quello che si potrebbe chiamare "The Original Marvel Cinematic Universe", con lo Spider-Man di Tobey Maguire, il Wolverine di Hugh Jackman, il Daredevil di Ben Affleck, l'Hulk di Eric Bana, il Blade di Wesley Snipes e il Ghost Rider di Nicholas Cage, oltre alle prime incarnazioni dei Fantastici Quattro: Ioan Gruffudd (Reed Richards), Jessica Alba (Sue Storm), Chris Evans (Johnny Storm) e Michael Chiklis (Ben Grimm).

Voi cosa ne pensate? Avreste voluto veder interagire queste iterazioni degli eroi Marvel sul grande schermo? Fateci sapere nei commenti.