MCU, Colman Domingo sarà il nuovo Kang? 'Il mio team parla con la Marvel da anni'

Dopo la separazione tra Marvel e Jonathan Majors, la casa di produzione è alla ricerca di un sostituto per il ruolo di Kang il Conquistatore.

Tra i nomi più papabili per prendere il posto di Jonathan Majors c’è anche quello di Colman Domingo, fresco di nomination ai premi Oscar 2024 per la sua intepretazione in Rustin’. L’attore, intervistato da Vanity Fair, ha ammesso di essere estremamente interessato ad apparire nel MCU, ma di non avere alcuna novità ufficiale per i fan. Queste le sue parole:

“Ascoltate. Il mio team ha avuto conversazioni con la Marvel su alcuni aspetti del MCU per anni. Se questo (Riferendosi al suo subentro per il ruolo di Kang) è vero o no? In realtà non lo so. Il mio team non mi porta qualcosa se non è reale. Quindi non lo so. Potrei essere in conversazione, ma non ne sono sicuro. Sarei felice di parlarne. Qualunque cosa stiano elaborando con Jonathan [Majors] e la sua eredità nel MCU, sento di dover rimanere nella mia corsia, qualunque essa sia. Ci sono voci, ci sono conversazioni, ma non ne sono nemmeno sicuro perché sento che non mi viene in mente nulla finché non c'è qualcosa di reale. Ma sarei molto disponibile.” Nel frattempo, la timeline ufficiale del MCU è cambiata ancora.