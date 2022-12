MCU, Christian Bale non chiude la porta ad un altro personaggio nel franchise

Intervistato da Entertainment Tonight, la star di The Pale Blue Eye, Christian Bale, ha confessato di non disdegnare l'eventualità di interpretare un nuovo personaggio nel Marvel Cinematic Universe dopo Gorr il macellatore di dei. Ovviamente, dovrebbe ottenere prima l'approvazione dei suoi figli, come ha svelato nell'intervista.

Christian Bale ha interpretato Gorr il macellatore di dei nel film Thor: Love and Thunder, al fianco di Chris Hemsworth nel ruolo di Thor e Natalie Portman nei panni di Jane Foster.

Gli ingredienti necessari sono un buon regista, una buona storia e l'ok dei piccoli di casa Bale:"Una buona storia è una buona storia. Un buon personaggio o un buon regista. Sai, se dovesse essere un progetto interessante. Ma soprattutto se i miei figli dicono che non posso dire di no a qualcosa".



Christian Bale inoltre ha legato un suo ipotetico ritorno nell'universo DC alla presenza di Christopher Nolan:"Per me sarebbe una questione legata a Chris Nolan. Se mai decidesse di farlo di nuovo e se decidesse di tornare sul mio sentiero allora sì, lo prenderei in considerazione, perché è quello il patto tra noi. Abbiamo detto che ne avremmo fatti solo tre. E poi mi sono detto che li avrei fatti solo con Chris" ha ricordato Bale.



Su Everyeye trovate la nostra recensione di Thor: Love and Thunder, diretto da Taika Waititi, sequel di Thor: Ragnarok e ventinovesimo capitolo del Marvel Cinematic Universe.