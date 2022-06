MCU, Chris Evans era già Wolverine in questa fan-art di BossLogic di un anno fa!

Grandi dibattiti alla proposta dei Fratelli Russo, forse i più importanti registi del Marvel Cinematic Universe con gli ultimi due Avengers e gli ultimi due Captain America. Parlano quindi con cognizione, quando vorrebbero Chris Evans nei panni di Wolverine. E BossLogic non poteva che averci già realizzato un'iconica fan-art!

Già da un po’ di giorni si è tornato a parlare di un eventuale ritorno di Chris Evans all’interno del Marvel Cinematic Universe. Da quando cioè l’attore, in un’intervista bomba sostenuta in occasione della promozione del suo recentissimo Lightyear, ha rivelato una certa nostalgia per l’universo cinematico che l’ha consacrato al successo. Nel frattempo però, il suo ruolo come Cap sembra ormai preso da Anthony Mackie, che dovrebbe ricoprirlo in Captain America 4 – anche se è il Dio del Tuono, a vincere per ora il record di standalone con Thor Love and Thunder, ormai imminente.

A questo punto, molti si sono lanciati in speculazioni su chi potrebbe interpretare, anche se come ben sappiamo le operazioni di recasting in un universo collegato come l’MCU non sono ben viste. Qualcuno dice Torcia Umana, lui stesso dice Torcia Umana. Ma i registi che l’hanno diretto più di chiunque altro, invece, dicono il personaggio più iconico degli X-Men: "Evans ha una grande fisicità, è bravissimo nel controllare il suo corpo. È un attore incredibile. E non lo intendo in senso negativo, ma non è per niente come Captain America. Steve è molto tranquillo, Chris è energico, divertente e carismatico, porta sul set un sacco di energia. Mi piacerebbe tantissimo vederlo in un ruolo come Wolverine" – queste le parole di Joe Russo.

E a questo punto, ovviamente, c’è già chi ha iniziato a sognare. O quantomeno a tentare di immaginare un ipotetico risultato. Secondo voi il gioco vale la candela? Ve ne potete rendere conto con questa accuratissima fan-art di BossLogic – il Re delle fan-art – che ritrae Evans con i caratteristici artigli, acconciatura e taglio di barba del personaggio interpretato per anni da Hugh Jackman. La trovate in calce all’articolo, assieme all'assurda didascalia in cui viene spiegato che, in realtà, l'immagine risale a un anno fa, come spesso accade con BossLogic. Voi che ne pensate? Dite che la scusa del Multiverso permetterebbe una sua versione alternativa o lo preferireste nei panni di qualcun altro? Ditecelo nei commenti!