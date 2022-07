MCU, Chris Evans tornerà come Steve Rogers e non come Captain America? 'Film in 2 parti'

Continuano le indiscrezioni sul chiacchierato e misterioso progetto MCU per riportare Chris Evans nei panni di Steve Rogers, e dopo il famoso scoop di Deadline risalente all'annuncio di Captain America 4 con Anthony Mackie, in queste ore è The Wrap a riportare alcune interessanti novità.

Proprio nell'annunciare la scelta del regista per il primo film dedicato al Captain America di Sam Wilson, la rivista ha confermato che negli scorsi mesi Chris Evans è stato in trattative per riprendere il suo ruolo di Steve Rogers nel futuro del Marvel Cinematica Universe, anche se non è ancora chiaro in che modo il suo ritorno dovrebbe avvenire: come si legge su The Wrap, è quasi certo che non si tratterà di una nuova puntata della saga Captain America, ma piuttosto di un'apparizione in un progetto Marvel senza titolo con un'opzione per un secondo film.

Secondo alcune indiscrezioni risalenti a dicembre 2021, Chris Evans potrebbe tornare nei panni di Nomad, un 'alias' che Steve Rogers utilizza anche nei fumetti Marvel nei brevi e saltuari periodi in cui sveste i panni dell'Avenger a stelle e strisce, ma un'altra possibilità è rappresentata dal recentemente annunciato film dei Thunderbolts: che Steve Rogers possa comparire in qualche modo in questo nuovo progetto MCU? Al momento non c'è nulla di certo, ma che importanti riviste come The Wrap, forti dei loro contatti nell'industria, continuino a parlare del ritorno di Chris Evans nel MCU dovrebbe far ben sperare i fan che fanno il tifo per rivedere l'attore nel ruolo che lo ha reso una star mondiale.

Vi ricordiamo che i Marvel Studios saranno presenti al Comic Con 2022 con ben due grossi panel: chissà se durante l'evento arriveranno novità anche riguardato questo argomento tanto chiacchierato?