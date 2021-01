MCU, gli Avengers vengono omaggiati in uno straordinario concerto di fine anno in Cina

Alcuni giorni fa il presidente dei Marvel Stuodios Kevin Faige, aveva annunciato l'arrivo di un evento musicale totalmente dedicato agli Avengers che ci avrebbe accompagnato nelle battute finale di questo complicatissimo 2020.

Questo eccezionale evento si è svolto in Cina in occasione del Bilibili New Year’s Gala, e ha avuto come punto focale l'iconico tema di Avengers composto dallo straordinario Alan Silvestri. Nel corso dello spettavolo sono state mostrate le sagome dei sei Vendicatori originali, mentre su uno schermo sono apparsi i titoli dei prossimi film Marvel che avremo modo di vedere a partire da quest'anno tra cui Black Widow, Gli Eterni e Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. Inoltre il pubblico ha apprezzato estremamente il direttore d'orchestra che indossato il guanto di Thanos nel corse dell'esibizione.

Il 2021 sarà dominato dall'MCU che non solo potrà vantare i film citati poc'anzi ma, anche molteplici serie tv che esordiranno su Disney+ a partire proprio da questo gennaio con WandaVision. Questa supremazia dei grandi franchise preoccupa particolarmente il mondo del cinema. Tom Hanks ha infatti dichiarato che alla fine della pandemia non ci sarà più spazio per le piccole pellicole indipendenti in quanto queste verranno quasi totalmente dirottate sulle piattaforme in streaming. Il cinema sarà dominato dal Marvel Cinematic Universe?