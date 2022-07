MCU, Avengers e Secret Wars, i Russo chiariscono: 'Non abbiamo parlato con Marvel'

Le ultime indiscrezioni su Fantastici Quattro rischieranno di deludere i fan della Marvel, e adesso a gettare benzina sul fuoco ci hanno pensato anche i fratelli Joe e Anthony Russo, acclamati autori di Infinity War e Avengers Endgame.

Infatti, dopo aver aperto, nei giorni scorsi, alla possibilità di dirigere un adattamento di Secret Wars per il MCU, i due registi hanno fatto un rapido dietrofront in queste ore, specificando che al momento non hanno incontrato la Marvel per stringere un nuovo accordo e tornare a bordo della saga dei Marvel Studios, dalla quale si sono allontanati dopo il successo di Endgame. Parlando al podcast Happy Sad Confused, infatti, Anthony e Joe hanno dichiarato: "Non abbiamo avuto conversazioni con i ragazzi dei Marvel Studios per ciò che riguarda il futuro della loro saga, perché siamo stati intensamente impegnati con i nostri lavori. Rispondiamo sempre sinceramente quando ci viene chiesto qualcosa sulla Marvel, e abbiamo già detto che ci piacerebbe molto fare un film su Secret Wars, era la nostra serie a fumetti preferita. Ma al momento non c'è nulla di concreto, non abbiamo parlato con nessuno."

I Russo hanno anche confermato che non saranno presenti al Comic-Con e che non compariranno a sorpresa sul palco della Marvel. Come al solito, vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti: il Comic-Con di San Diego 2022 si terrà da giovedì 21 luglio a domenica 24 luglio, e i Marvel Studios avranno ben due panel durante l'evento, uno dedicato ai progetti animati per Disney Plus e uno dedicato a film e serie tv live-action.