MCU, Austin Butler in rampa di lancio per un ruolo nei prossimi progetti?

Disney e Fox sono pronte a lanciare i primi progetti dopo l'acquisizione e sul tavolo c'è il reboot de I Fantastici Quattro da inserire nel Marvel Cinematic Universe. Un film che attira potenzialmente moltissime star di Hollywood perché è l'occasione di entrare a far parte di uno dei franchise contemporanei più importanti.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler.



Dopo l'apparizione di John Krasinski in un cameo nel ruolo di Mr. Fantastic in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, difficilmente vedremo la star di A Quiet Place nuovamente protagonista in un futuro progetto. Per questo motivo si stanno facendo largo diversi nomi interessanti di candidati per il ruolo. Secondo il podcast di Jeff Sneider, The Hot Mic, gli agenti di Austin Butler - new entry nel cast di Dune 2 - avrebbero avanzato la candidatura della star di Elvis per il ruolo di Johnny Storm/Torcia Umana nell'MCU.



Ricordiamo che nel 2025 arriveranno sullo schermo Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars.

Austin Butler potrebbe davvero essere una candidatura concreta per il ruolo ne I Fantastici Quattro? Voi cosa ne pensate?

Nel frattempo l'attore si è distinto nel 2022 nel ruolo del Re del Rock and Roll; su Everyeye trovate la recensione di Elvis, diretto da Baz Luhrmann.